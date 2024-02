8.00 Von der Leyen a Kiev:celebro Resistenza Giunta a Kiev, la presidente della Com- missione Ue, von der Leyen, elogia la "straordinaria resistenza del popolo ucraino. A Kiev per l'anniversario del secondo anno di guerra della Russia contro l'Ucraina. Più che mai, siamo fermamente al fianco dell'Ucraina. Fi- nanziariamente, economicamente, mili- tarmente, moralmente. Fino a quando il Paese non sarà finalmente libero". Le fa eco la presidente del Parlamento europeo, Metsola: "Due anni di sfida sotto il fuoco. Due anni di Ucraina che ispira il mondo".