0.10 Attacco Usa e Gb contro Houthi in Yemen Usa e Regno Unito hanno attaccato 18 o- biettivi degli Houthi in Yemen, pren- dendo di mira armi e missili per pro- teggere vite umane e le rotte commer- ciali. Lo dichiara il Pentagono. Il Segretario alla Difesa, Austin, av- verte gli Houthi sulle conseguenze se non cesseranno gli attacchi illegali che danneggiano l'economia e l'ambiente del Medio Oriente, oltre a ostacolare gli aiuti umanitari. Gli Usa si impeg- nano a difendere vite umane e il com- mercio internazionale, pronti ad agire di nuovo se necessario.