9.45 Maltempo,è allerta arancione in Sicilia Prosegue l'ondata di maltempo sulla Pe- nisola, in particolare al Sud. La Pro- tezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione sulla Sicilia centro- orientale per rischio temporali e idro- geologico. L'allerta è gialla per alcuni settori di Veneto, Lombardia, Basilicata, Cala- bria, Puglia e della stessa Sicilia. Previsti venti, anche di burrasca, dai quadranti settentrionali verso il Sud. Segnalata la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.