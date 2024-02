22.44 Posticipo Serie A, Milan-Atalanta 1-1 Un punto per parte nel posticipo. Pronti-via e Leao ne salta due sulla fascia, poi disegna un destro sbalordi- tivo. Rossoneri avanti al 3',la reazio- ne ospite non si fa attendere. De Kete- laere manca il tap-in dopo le ribattute di Gabbia e Maignan.Giroud alza la gam- ba su Holm, il Var vede e Koopmeiners trasforma il rigore del pari (42').Mol- to Milan nella ripresa.Calabria impegna seriamente Carnesecchi. Pulisic allarga di poco la mira. Carnesecchi respinge Leao, Zappacosta salva sulla linea il tap-in di Giroud. Il pari resiste.