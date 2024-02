17.00 Schlein: "Avanti,testardamente unitari" "Si continua,testardamente unitari per- ché uniti si vince.Stiamo lavorando co- sì anche in Abruzzo".Così la segretaria del Pd Schlein, dopo la vittoria del Centrosinistra alle Regionali sarde. "E' una buona notizia" che Calenda si dica pronto ad accordi con il Centrosi- nistra per le prossime amministrative. "Era dal 2015 che non vincevamo una Re- gione governata dalla destra. E' stata la prima, non sarà l'ultima. E' il mio messaggio a Meloni", aggiunge Schlein. "Meloni impari che l'arroganza non pa- ga, dovrà rivedere la sua strategia".