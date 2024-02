18.20 Maltempo,stop treni Vicenza-Padova Sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Vicenza e Padova, per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, e che han- no provocato il rischio di esondazione di una serie di corsi d'acqua. Scuole chiuse domani a Vicenza.Si invi- ta la popolazione a "limitare il più possibile gli spostamenti fino al ter- mine dell'emergenza". Smottamenti in Garfagnana, tre famiglie isolate. Frana tra la Liguria e la Toscana in località Bettole.