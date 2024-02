7.39 Maltempo, allerta rossa su aree Veneto Oggi allerta rossa per rischio idrauli- co e idrogeologico su settori del Vene- to, e arancione su parte di Emilia-Ro- magna e altre aree venete. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte,Emilia-Romagna,Toscana,Abruzzo Umbria,Lazio,Campania,Molise, Calabria, Basilicata,Sicilia e Sardegna. Previste precipitazioni sparse e diffuse,anche a carattere di rovescio o temporale. Di- versi gli allagamenti.Situazione criti- tica a Vicenza. Stop ferrovia Milano- Venezia.Possibili disagi alta velocità.