9.30 Maltempo,ancora allerta e attese piogge E' ancora allerta meteo in Veneto, an- che se è in parte rientrato l'allarme fiumi: il vicentino Bacchiglione e l' affluente Retrone sono esondati senza causare troppi danni. Il governatore Zaia ha chiesto lo stato di emergenza. Il maltempo non ha risparmiato le altre regioni: neve fino a 60cm in Alto Adige e un morto sotto una valanga a Racines L'ultimo bollettino della Protezione civile dà allerta gialla in 15 regioni lungo tutta la Penisola. Nuove pertur- bazioni da domani, partendo dal Nord.