21.43 Morto Calabria, pittore del sociale Si è spento a Roma l'artista Ennio Ca- labria,testimone attento del suo tempo, con la sua pittura rivolta al sociale e all'esistenziale. Avrebbe compiuto 87 anni il 7 marzo. I funerali lunedì 4 marzo alle 11.30 nel- la chiesa degli Artisti di Roma. Con la sua pittura dedicò ampio spazio al mon- do del lavoro e dei lavoratori,tra sof- ferenze e voglia di riscatto. Il reali- smo dei suoi temi,espresso in una forma carica di tensione drammatica,si è tra- sformato in un surrealismo evocativo di significazioni morali.