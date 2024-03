22.43 Anticipo Serie A, Lazio-Milan 0-1 Il Milan acciuffa i 3 punti nel finale. Vecino sfiora il palo su azione d'ango- lo. Maignan attento su Luis Alberto,co- me pure Provedel sulla botta di Pulisic Ripresa con Giroud che alza di testa u- na buona chance. Al 57' secondo giallo per Pellegrini,la Lazio in dieci soffre Giroud e Okafor non arrivano a finaliz- zare ottime trame. Provedel clamoroso sulla sventola ravvicinata di Loftus- Cheek. Capovolgimento di fronte,Immobi- le si divora il gol a due passi da Mai- gnan.All'88' Provedel respinge il primo tiro di Okafor,ma รจ battuto dal secondo