22.07 G7,Meloni:convergenza priorità italiane "Abbiamo presentato le priorità dell'a- genda del G7 e c'è una grandissima con- vergenza sulle priorità italiane". Così Giorgia Meloni incontrando i gior- nalisti a Toronto."Bilancio visita Usa e Canada molto positivo", dice. "Prose- guire il dialogo in Medio Oriente", ri- badisce. Mar Rosso? "Continueremo a la- vorare per mettere in sicurezza traffi- ci italiani".Piano Mattei:"Nostra azio- ne ha cambiato l'attenzione sull'Afri- ca".Polemiche sui cortei Firenze-Pisa: "Nessuna crepa col Quirinale".Elezioni Sardegna:"Riconteggio voti? Valuteremo"