20.32 Piogge e freddo da nord a sud Italia Forti piogge in Liguria: preoccupa la tenuta di terreni giĆ provati dalle ul- time piogge. Diverse le frane. Venti oltre i 100km/h e onde di 4 metri. Pioggia, forte vento e mareggiate in arrivo in gran parte della Sardegna. La protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in vigore dalla mezzanotte per 24 ore:ven- to e onde fino a 6 metri. Nuova allerta arancione in Emilia Romagna e Piemonte dove in Val Formazza forti disagi per 3 metri di neve. Allerta gialla in 15 re- gioni. Calo temperature in tutta Italia