7.53 Ambiente, blitz CC in Calabria, arresti I carabinieri del Comando Tutela Am- bientale e Sicurezza Energetica e del Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi, stanno eseguendo dall'alba nel- le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza numerosi provvedimenti caute- lari nell'ambito di un'indagine su un rilevante inquinamento ambientale de- terminato dall'illecita gestione di molti impianti di depurazione a servi- zio dei comuni calabresi. L'operazione vede impegnati 150 carabi- nieri.