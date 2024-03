8.46 Maltempo, allerta gialla in tre regioni Allerta gialla per il maltempo che in- veste la Penisola per Lombardia, Vene- to e Emilia-Romagna per possibilità di temporali e rischio idraulico e idro- geologico. Il brutto tempo insiste soprattutto al Nord e su parte del Centro Italia. At- tese precipitazioni più frequenti nelle aree alpine e prealpine, sparse nelle zone pianeggianti. Ancora neve sulle Alpi anche sotto i 1.000 metri. Piogge e temporali anche su Toscana,La- zio, Umbria, Marche e Abruzzo. Neve su- gli Appennini sopra ai 1.000 metri.