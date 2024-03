8.34 Allerta meteo Emilia-Romagna e Veneto Prosegue l'ondata di maltempo che inve- ste il Paese da giorni, con le piogge che insistono soprattutto sull'Emilia- Romagna e sul Veneto. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione per rischio idraulico su al- cune aree delle due regioni. Preoccupa in particolare il tratto terminale del Po in Veneto. Previsto maltempo anche nel fine setti- mana.Domani piogge anche intense su La- zio, Abruzzo, Molise e Sud.Nel pomerig- gio nuova perturbazione su Nord e Sar- degna, con neve oltre i 700-900 metri.