12.30 8 Marzo, Colle celebra donne dell'arte Accogliendo al Colle le donne invitate alla Giornata internazionale, dedicata al "contributo femminile nella immagi- nazione, nella creatività delle arti". "L'arte non è fuga dalla realtà -dice- ené rappresenta il superfluo.Senza arte il mondo sarebbe grigio, spento". Anche nell'arte, rileva, alle donne si chiede "un supplemento di fatica, un più di impegno.Fenomeno purtroppo noto, radicato in pregiudizi e stereotipi che riaffiorano anche in società 'avanzate' L'arte è anche sfida, cambiamento,cono- scenza. E' libertà di pensare".