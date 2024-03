8.00 Maltempo, allerta gialla in 10 regioni Si preannuncia un fine settimana di forti precipitazioni, un po' su tutto il Paese. La Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla per oggi, per rischio piogge e temporali in dieci regioni: Liguria, Veneto,Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. L'allerta riguarda principalmente il pericolo di temporali, ma su Veneto ed Emilia ci sono anche aree a rischio i- draulico.