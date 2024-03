7.00 Abruzzo, seggi aperti dalle 7 alle 23 Urne aperte in Abruzzo oggi 10 marzo, dalle ore 7 alle ore 23. Gli elettori saranno chiamati al voto per l'elezione del presidente della Regione e il rin- novo del consiglio regionale. Lo spo- glio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi e andrà avanti pro- babilmente per tutta la notte 305 i comuni al voto,1.208.276 gli a- venti diritto di cui 592.041 uomini e 616.235 donne. In Abruzzo non è previ- sto poter votare per un candidato pre- sidente e per una lista non collegata, il cosiddetto "voto disgiunto".