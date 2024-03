12.00 Codacons:rincari del 24% uova di Pasqua Il prezzo delle uova di Pasqua è aumen- tato di un quarto rispetto allo scorso anno, secondo quanto denunciato dal Co- dacons. I listini sono saliti in media del 24%, dopo il 15,4% già registrato nel 2023. Nel confronto tra le marche più note, l'associazione dei consumatori ha rile- vato aumenti fino al 40%. I rincari pe- seranno per circa 72 milioni di euro. Alla base degli aumenti c'è la crisi del cacao e il rincaro di zucchero (+72%) e burro di cacao (+52%).