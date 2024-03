23.17 Abruzzo: avanti la destra, ma di poco Chiusi ufficialmente i seggi per le elezioni Regionali in Abruzzo,aperti da questa mattina alle 7, al via le opera- zioni di scrutinio. In alcuni seggi ci sono persone che attendono di votare. In base al primo exit poll (campione 75%) del sondaggista Antonio Noto, per per Rete8,il presidente uscente della Regione Abruzzo e candidato di centro- destra Marco Marsilio è al 48,7-52,7% mentre lo sfidante Luciano D'Amico,cen- trosinistra è al 47,3-51,3%.Al secondo la forchetta si allerga:Marsilio fra 50,5% e 54,5%,D'Amico fra 45,% e 49,5%.