8.34 Maltempo, allerta gialla in 12 Regioni Allerta gialla in 12 Regioni per oggi a causa dell'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia. Interessate dall' avviso della Protezione Civile sono Lombardia,Veneto,Emilia-Romagna,Sarde- gna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Precipitazioni sparse, mari mossi o molto mossi. Temperature in calo nel Centro-Sud Italia. Oggi dovrebbe essere l'ultima giornata difficile, poi da domani l'anticiclone africano porterĂ la primavera.