21.20 Basilicata,ok candidato centrosinistra Sarà Domenico Lacerenza il candidato del centrosinistra per le regionali in Basilicata. Richiesta fatta dalla formazione civica 'Basilicata Casa Comune', il Pd, il M5S, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa di comune accordo. Domenico Lacerenza, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell'ospedale regionale 'San Carlo' di Potenza - si legge nella nota congiunta - sarà interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell'amministrazione della Regione.