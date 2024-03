12.45 Mattarella:da Cassino messaggio di pace "Cassino esprime un ricordo doloroso di quanto la guerra possa essere devastan- te e distruttiva, ma è anche un monito a non dimenticare mai le conseguenze dell'odio, del cinismo, della volontà di potenza che si manifesta nel mondo". Così il presidente Mattarella a Cassino per gli 80 anni del bombardamento. Mattarella ha ribadito il principio co- stituzionale del "ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di ri- soluzione delle controversie interna- zionali".