16.57 Serie A: Monza vince 1-0, colpo Torino Monza e Torino proseguono nel loro ot- timo campionato, entrambe nella parte sinistra della classifica. Brianzoli in gol al 42' con la spettacolare punizio- ne di Daniel Maldini. Occasione anche per Dany Mota. Sardi pericolosi con La- padula, Dossena e, nella ripresa,Deiola (tiro appena fuori). Sprecone Colombo. Dopo il colpo in casa Lazio, si riferma l'Udinese, ko 0-2 al 'Bluenergy' contro un bel Toro.Palo Vlasic,vantaggio Zapa- ta di testa (10'),Okoye salva due volte su Okereke. I friulani (opachi) ci pro- vano con Kamara.Raddoppia Vlasic al 53'