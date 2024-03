17.50 Basilicata,Lacerenza ritira candidatura "Dopo un'attenta riflessione voglio co- municare la mia rinuncia alla candida- tura a Presidente della Regione Basili- ta. Lo annuncia Domenico Lacerenza. Era il candidato sostenuto da Pd, M5S, Avs e +Europa per le prossime regionali. "Una decisione presa con assoluta se- renità anche nell'interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi. Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito", spiega. La "ri- cerca dell'unità" è uno spirito che va "preservato, faccio un passo indietro".