22.30 Basilicata,Angelo Chiorazzo si candida "Per seminare occorre voltare pagina. Per questo, abbiamo deciso, insieme a Basilicata Casa Comune, di candidarci a rappresentare questo moto di popolo. Assieme a noi ci saranno altre liste civiche e chi vorrà sposare questo pro- getto. Chiediamo a tutti quelli che ci hanno richiamato a gran voce di starci accanto fino in fondo". Così Angelo Chiorazzo annunciando la sua candidatura a governatore della Ba- silicata.Elogia "l'onestà intellettua- le" di Lacerenza che si è ritirato."Ora o mai più-ci hanno detto-noi ci siamo"