15.15 Calenda:Schlein non risponde a telefono "Da ieri pomeriggio,dal ritiro del can- didato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein, il Pd, per capire qual è il loro intendimento in Basili- cata,com'è giusto fare,essendo noi for- ze di opposizione. Con grande sconcerto non siamo riusciti a parlare con nessu- no". Così il leader di Azione Calenda dopo il ritiro di Lacerenza,Campo largo "Oggi non c'è in questa Regione un'al- ternativa all'offerta della destra,per- ché la sinistra si è incartata e non risponde al telefono", prosegue. "Sono schifato e deluso".