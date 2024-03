21.00 Mondo contro Putin: voto irreale, falso In Russia sono state elezioni "né libe- re né regolari": Putin ha imprigionato i suoi oppositori e ha impedito ad al- tri di competere con lui. Così la Casa Bianca all'esito del voto in Russia. La vittoria di Putin "non ha nulla a che fare con la realtà". Così Leonid Volkov, ex braccio destro di Alexei Navalny aggredito giorni fa a martella- te in Lituania.Il leader ucraino Zelen- sky: Putin è "malato di potere" e "fa di tutto per governare per sempre". L'ex leader russo Dmitry Medvedev elo- gia la "splendida vittoria" di Putin.