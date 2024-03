23.00 Unicef:oltre 13mila bimbi uccisi a Gaza L'Unicef ha reso noto che oltre 13.000 bambini sono stati uccisi a Gaza duran- te l'offensiva israeliana, molti altri soffrono di grave malnutrizione e non hanno "nemmeno l'energia per piangere". "Non registriamo questo tasso di morta- lità tra i bambini in quasi nessun al- tro conflitto nel mondo", ha affermato il direttore esecutivo Unicef Catherine Russel a Cbs news."In migliaia sono ri- masti feriti e non riusciamo nemmeno a determinare dove siano. Potrebbero es- sere bloccati sotto le macerie", ha ag- giunto.