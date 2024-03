23.00 Gentiloni: "Ue accelleri sulla difesa" "E'fondamentale che la prossima Commis- sione abbia un'agenda ambiziosa. Non possiamo permetterci di aspettare i ri- sultati delle elezioni americane di no- vembre o l'insediamento della nuova Commissione.L'Europa deve rafforzare la la sua autonomia strategica e acquisire maggiori capacità di difesa,indipenden- temente da chi siede alla Casa Bianca". Così il commissario europeo all'Econo- mia Gentiloni al Next Forum.". L'Ue è nata come progetto di pace e sicurezza -ha sottolineato- Continuerà a lavorare seguendo questa idea guida".