1.42 Tajani:Italia leader in politica estera Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato il ruolo attivo e de- terminante dell'Italia in diverse re- gioni critiche del mondo enfatizzandone l'impegno nei Balcani, in Africa e in particolare nel Medio Oriente. "Abbiamo appena lanciato Food for Gaza che coordina il lavoro della Croce Ros- sa,della Mezzaluna rossa, della Fao, dell'organizzazione mondiale dell'a- limentazione per far arrivare il mag- gior numero di generi alimentari al po- polo palestinese. Hamas non รจ la Pale- stina", ha detto il ministro.