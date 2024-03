12.12 Imprese e AI,manca il 55% del personale Le Piccole e medie imprese italiane si stanno attrezzando per gestire l'avven- to dell'intelligenza artificiale, ma le figure professionali necessarie non so- no al momento sufficienti. E' quanto emerge da uno studio di Con- fartigianato: 125mila delle 134mila Pmi hanno giĆ cominciato la transizione al- la AI, ma dei 449mila lavoratori ad al- ta competenza richiesti ne mancano 246 mila, quasi il 55%. La situazione peg- giore in Trentino-Alto Adige dove manca il 67,8% del personale specializzato.