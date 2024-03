Acqua, cresce la dispersione in rete Nel 2022, il volume delle perdite idri- che nella fase di distribuzione è pari a 3,4ml di metri cubi, il 42,4% di tut- ta quella immessa in rete. L'indicatore è in leggerissima risalita rispetto al 2020 (quando era al 42,2%), a conferma del persistente stato d'inefficienza di molte reti di distribuzione. Lo rileva l'Istat. Le perdite più ingenti in Sardegna (52,8%),Sicilia (51,6%) e Appennino me- ridionale. Tra le cause, rotture nelle condotte e vetustà degli impianti ma anche usi non autorizzati e errori di misura dei contatori.