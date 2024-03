"IN ESTATE AGGIUSTEREMO QUALCOSA" "Questa è una squadra importante, pochi tecnici avrebbero detto di no. E' una società dove si lavora bene. Un allena- tore deve sempre prendere calciatori che siano adatti al suo modo di giocare Io e il club faremo delle valutazioni e in estate aggiusteremo qualcosa".Parole di Igor Tudor nella sua prima conferen- za da allenatore della Lazio. "Sergente di ferro io? E' una bruttta descrizione, in 4 giorni non ho mai do- vuto alzare la voce. I ragazzi sono di- sponibili,in Italia c'è una grande cul- tura del lavoro, ma a volte bisogna da- re qualche stimolo. Sono qui perchè c'è un progetto", sottolinea il croato.