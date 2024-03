Cremlino:11 arresti, anche i terroristi 11 arresti per la strage nella sala concerti alle porte di Mosca.Lo riferi- sce il servizio stampa del Cremlino. Il direttore del Servizio federale per la sicurezza (Fsb) ha informato Putin che fra le persone arrestate vi sono "i 4 terroristi direttamente coinvolti". Sa- rebbero stati presi al confine ucraino. In precedenza il capo della Commissione per la politica dell'informazione della Duma di Stato, Khinshtein, riferiva di 2 arresti nella regione di Bryansk,dopo l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco.