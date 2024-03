23.15 Scossa 4.5 in Fvg, epicentro Pordenone Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 secondo i dati Ingv è stata regi- strata questa sera con epicentro a 4 chilometri a Nord di Tramonti di Sopra- (Pordenone). Il sisma sièè verificato alle 22.19 a una profondità di 12 chilometri. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la regione, da Pordenone a U- dine, a Trieste. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose