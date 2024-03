7.58 Pasqua, piogge al Nord e caldo al Sud Paese diviso tra maltempo al Nord e an- ticipo d'estate al Sud. Oggi รจ stata diramata l'allerta arancione in Lombar- dia per rischio idrogeologico.Ieri bom- ba d'acqua su Milano e tromba d'aria in provincia di Varese. Emergenza valanghe nel Verbano e in Ossola, nel Piemonte. Allerta meteo gialla per Liguria, Pie- monte, Trentino Alto Adige, Valle d'Ao- sta e Veneto. Completamente diversa la situazione al Sud, dove invece sono at- tese temperature fino a 30 gradi in Ca- labria, Sicilia e Puglia.