31/03/2024 10:23 Papa,Messa Pasqua in piazza San Pietro 10.23 Papa,Messa Pasqua in piazza San Pietro Papa Francesco presiede sul sagrato di San Pietro la Messa di Pasqua. Concelebrano con lui 34 cardinali, 18 vescovi e 300 sacerdoti Alla celebrazione, iniziata con il rito del "Resurrexit", prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Alle 12 dalla Loggia centrale della Ba- silica, il Papa pronuncerà il Messaggio Pasquale e infine impartirà la benedi- zione Urbi et Orbi.