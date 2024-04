10.35 Maltempo,graduale miglioramento al Nord La perturbazione atlantica che ha cau- sato maltempo con frane, grandinate e temporali in molte regioni del Nord sta lasciando il passo a un anticiclone che riporterà un tempo stabile e via via sempre più soleggiato e caldo. Alcune regioni sono ancora alle prese con le difficoltà per le frane che han- no provocato chiusure di strade e eva- cuazione di persone.Tra gli episodi più recenti,una colata di fango sulla sta- tale Valsugana,in Trentino,e una vora- gine nel Vercellese. Riaperto il passo del Foscagno:Livigno non è più isolata.