22.56 Semifinale Coppa Italia, Juve-Lazio 2-0 La Juventus sorprende la Lazio nell'an- data della semifinale di Coppa Italia. Allo Stadium 2-0 per i bianconeri, che andranno all'Olimpico il 23 aprile per difendere un risultato confortante. Buon avvio della Juve che cerca di fare la partita. Massa concede un rigore per fallo di Vecino su Cambiaso, ma il Var annulla per fuorigioco di rientro del bianconero. Un colpo di testa beffardo di Luis Alberto finisce sulla traversa. Ripresa.Cambiaso lancia Chiesa, piatto destro e vantaggio Juve (50').Raddoppio di Vlahovic col mancino al 64'.