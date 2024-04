22.28 Gentiloni:"Grande lavoro Ue su vaccini" "La Commissione europea ha fatto un grandissimo lavoro sui vaccini e penso che sia giusto che le indagini facciano il loro corso". Lo ha detto il commis- sario Ue all'economia Paolo Gentiloni a Cernobbio per il Workshop Ambrosetti rispondendo a una domanda sull'inchie- sta in corso su Pfizer. "Non vorrei però che ci facessimo trop- po male", ha continuato Gentiloni. "Va benissimo che ci siano queste inchieste e si chiarisca quello che c'è da chia- rire" ma senza dimenticare lo "straor- dinario contributo della Commissione".