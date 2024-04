21.55 Bari,Conte:scandali favoriscono destra "Se volesse mantener fede all'impegno preso a marzo 2023 quando fu acclamata segretario del partito democratico al grido di 'libererò il partito democra- tico da 'capibastone' e 'cacicchi',tro- verebbe in me il più grande partner". Così il leader M5s Conte replica alla critica di Elly Schlein sul fatto che i pentastellati non faranno più le prima- rie con il Pd a Bari. M5s favorisce la destra? "Ragionamento malato". "Cercare disperatamente un terzo candidato? Ci sono passato, in Basilicata ne abbiamo bruciati 10, abbiamo già dato".