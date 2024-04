15.55 Torino,Gallo Jr ritira sua candidatura "A tutela"di figli e moglie"e con senso di responsabilità e rispetto verso il Pd,ritiro la mia candidatura per le e- lezioni di giugno.Prima di essere uomo pubblico con responsabilità politica sono un padre e un marito".Così Raffae- le Gallo,capogruppo regionale del Pd in Piemonte,non indagato nell'inchiesta Echidna su infiltrazioni di 'ndrangheta che sfiora invece il padre Salvatore. Raffaele Gallo sottolinea la propria e- straneità a fatti"assimilabili a vici- nanza alla 'ndrangheta"e si dimette pu- re dall'incarico in consiglio regionale