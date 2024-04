18.10 Berrettini vince il 250 di Marrakech Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Marrakech battendo in finale il 31enne spagnolo Roberto Carballe's Baena 7-5 6-2 in un'ora e 46'.E'l'otta- vo torneo vinto in carriera,il quarto sulla terra battuta per il 27enne roma- no, ex n.6 del mondo, che è stato fermo sei mesi per una serie di infortuni. Dopo la finale al torneo Challener di Phoenix e l'eliminazione al primo turno all'Atp 1000 di Miami, adesso torna al successo in un torneo Atp 250 e risale in classifica: sarà n.84 del mondo.