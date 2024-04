20.55 Pd,al via Codice garanzia per candidati Un 'codice di autoregolamentazione' per i candidati. Lo hanno messo a punto il il Commissario del Pd per la Campania, Misiani,insieme ai segretari provincia- li Dem e domani verrĂ presentato in una riunione del partito regionale. "E' chiaro -spiega Misiani-che queste regole rigide che vogliamo applicare in Campania ai candidati delle prossime amministrative potrebbero essere estese ovunque serva".Tra le richieste al can- didato Pd:il certificato penale,la sot- toscrizione del codice etico e di au- toregolamentazione antimafia.