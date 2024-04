22.00 Calabria,trovato morto 75enne scomparso E' stato ritrovato cadavere,in una zona impervia del comune di Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, l'uomo di 75 anni, del posto, scomparso dalla tarda mattinata di ieri dopo essere uscito di casa per andare in cerca di asparagi. L'uomo che era alla guida della sua automobile è precipitato per circa 70 metri andando a finire all'interno di un canalone. Ad avvistare la vettura è stato un residente della zona che ha subito allertato i carabinieri.