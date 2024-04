8.54 Conte: Schlein,cambia Pd o Pd cambia te Dopo la rottura con il Pd in Puglia, il leader M5S Conte si rivolge alla segre- taria dem dal Corriere della Sera e la esorta: "Schlein cambi il Pd come aveva promesso, prima che il Pd cambi lei". "Se abbiamo fatto saltare le primarie -dice- è perché per noi la lotta contro corruzione e illegalità è patrimonio non negoziabile". Il riferimento è alle inchieste che coinvolgono esponenti Pd pugliesi."Per noi in gioco sostanza po- litica,non beghe tra partiti o leader"; sorte campo largo "non dipende solo da noi ma da quel che vorrà fare Schlein".