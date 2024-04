18.40 Giorgetti: nessuna manovra correttiva Niente manovra correttiva in arrivo, il Mef rispetterà i target inseriti nella nota di aggiornamento al Def. Lo ha assicurato il ministro dell'Eco- nomia, Giorgetti, a margine di un'ini- ziativa a Trieste. C'è bisogno di una manovra correttiva? "No. Vogliamo rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef presentata in autunno per una questione di credibili- tà. Se c'è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea", ha spiegato il ministro.