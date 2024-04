22.45 Anticipo Serie A, Lazio-Salernitana 4-1 La Lazio rilancia le ambizioni europee. Avvio infuocato. Felipe Anderson ruba palla a centrocampo e si lancia diret- tamente in rete (7'). Prima e dopo il gol, doppia grande chance per Castella- nos. Al 14' il raddoppio รจ di Vecino su corner. La Salernitana batte un colpo al 16', con Tchaouna che svetta sul cross di Maggiore. Felipe Anderson ri- stabilisce le distanze al 35' su imbu- cata di Luis Alberto. Il brasiliano si divora la tripletta a inizio ripresa. Costil dice no a Luis Alberto. Il poker lo firma Isaksen in diagonale (87')