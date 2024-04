13/04/2024 12:40 Conti correnti, 43 mld depositi in meno 12.40 Conti correnti, 43 mld depositi in meno A fine 2023, il saldo totale dei conti correnti degli italiani si è attestato a 1.151,1 miliardi di euro, in calo di 43,5 mld,il -3,6%,rispetto a fine 2022. Emerge dall'ultimo rapporto Fabi (Fede- razione autonoma bancari italiani). Il calo,spiega lo studio,è da"ricondur- re da un lato all'inflazione e all'au- mento dei prezzi e dall'altro dalla ri- cerca di rendimenti più alti con parte del denaro spostata su depositi a sca- denza e titoli di stato.In Lombardia,la maggior liquidità,235mld (20% del tota- le)a seguire Lazio,120,9,e Veneto 105,4